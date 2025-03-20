Какие льготы и социальные гарантии имеют люди с инвалидностью III группы

Государство предоставляет ряд льгот для лиц с инвалидностью III группы. Речь идет о социальной помощи, условиях для трудоустройства, отпусках, возможности для поступления и обучения, а также льготы на проезд в общественном транспорте.

Кому назначают инвалидность III группы

Инвалидность III группы назначается людям с умеренными нарушениями здоровья, которые способны работать в условиях облегченной нагрузки, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Установление группы осуществляется специальными экспертными комиссиями, которые заменили МСЭК. В частности, лица с этой группой имеют право на льготы на проезд, и для получения этих льгот необходимо иметь удостоверение инвалида или документ, подтверждающий право на социальную помощь.

Государство предоставляет социальную помощь следующим категориям:

лица с инвалидностью с детства;

дети с инвалидностью до 18 лет.

Обратите внимание! Размер социальной помощи зависит от прожиточного минимума: лица с инвалидностью с детства получают 60%, а дети с инвалидностью – 70%.

Пенсия для лиц с ІІІ группой инвалидности

Лица с инвалидностью III группы могут получить пенсию по инвалидности, если имеют достаточный страховой стаж на момент установления инвалидности или на день подачи заявления.

Размер такой пенсии составляет 50% от пенсии по возрасту. Минимальная пенсия для неработающих лиц составляет 2 520 гривен, а для работающих – 2 093 гривны.

Льготы для работающих лиц с инвалидностью

Работодатель обязан трудоустроить лицо с III группой инвалидности, если оно соответствует требованиям для конкретной должности. Также он должен учесть необходимость реабилитации работника.

Лица с инвалидностью III группы могут работать без испытательного срока. Для таких работников предусмотрен ряд льгот по отдыху:

дополнительные два дня к ежегодному отпуску;

отпуск без сохранения зарплаты до 30 дней в год;

инвалиды войны имеют право на дополнительный отпуск с оплатой (14 дней в год).

Скидки на лекарства и медицинские средства

Лица с инвалидностью III группы могут получать льготы на следующие средства:

реабилитационные средства (протезы и т.д.);

медицинские изделия;

специализированные автомобили и электрические кресла – при наличии соответствующего медицинского заключения.

Важно! Если размер пенсии не превышает минимум, лица с инвалидностью имеют право на бесплатное получение лекарств по рецептам при амбулаторном лечении.