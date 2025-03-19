Какие дополнительные льготы государство гарантирует людям с инвалидностью II группы

Лица с инвалидностью II группы имеют право на ряд льгот. Те, кто имеет стойкие и серьезные функциональные ограничения, но способны самостоятельно заботиться о себе, могут получить поддержку от государства.

Льготы для работников

При приеме на работу лица с инвалидностью II группы не подлежат испытательному сроку. Кроме того, они могут уволиться по собственному желанию в любое время, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Также, если работник с инвалидностью II группы просит установить индивидуальный график работы, работодатель обязан это обеспечить.

Такие лица могут выбрать удобное для себя время отпуска, даже если не прошло шесть месяцев непрерывной работы. Ежегодный отпуск для них более длительный.

Льготы на коммунальные услуги и жилье

Согласно украинскому законодательству, статус инвалидности II группы не дает права на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако такие лица могут получить субсидию на общих условиях.

Лица с инвалидностью II группы имеют приоритет при получении жилья. Первое право на жилые помещения имеют те, кто пострадал на производстве или является военнослужащим. Для того, чтобы воспользоваться правом первоочередности, необходимо быть на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Важно! Люди с инвалидностью II группы, а также семьи с детьми, которые имеют инвалидность, имеют право первоочередно получить квартиры или одноквартирные дома из социального жилищного фонда. Для этого обязательным является пребывание на учете.

Льготы на лекарства

Лица с инвалидностью II группы имеют право на льготное приобретение лекарственных средств при амбулаторном лечении, оплачивая только 50% их стоимости по рецептам врачей.

Для лиц, инвалидность которых наступила вследствие войны, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и лекарства, выписанные врачом, предоставляются бесплатно.

Также эти лица могут получать льготные услуги на:

Протезно-ортопедические изделия и ортопедическую обувь;

Специальные средства для самообслуживания и ухода;

Средства для передвижения;

Вспомогательные средства для личной мобильности, перемещения и подъема;

Мебель и оснащение;

Специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией.

Для людей с инвалидностью II группы, имеющих нарушения зрения, существуют дополнительные льготы:

Для лиц от 14 лет обеспечиваются часами (для детей от 6 лет – электронными часами), а также аудиоплеерами;

Студенты получают диктофоны;

Те, кто посещает библиотеки, обеспечиваются аудиоплеерами.

По медицинским показаниям, лица с инвалидностью II группы имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

Другие льготы

Льготы на обслуживание

Лица с инвалидностью II группы имеют право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта, а также на другие услуги, где предусмотрена очередь.

Льготы на проезд

Лица с инвалидностью II группы имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, за исключением такси. Кроме того, предусмотрена скидка 50% на проезд воздушным, железнодорожным, речным и автомобильным транспортом независимо от формы собственности, которая действует с 1 октября по 15 мая.

Льготы для получения образования

Лица с инвалидностью имеют право поступать в высшие учебные заведения на конкурсной основе в пределах квот. Они также могут зачисляться в профессионально-технические учебные заведения без конкурса при условии успешной сдачи экзаменов.

Обратите внимание! Студентам, которые являются детьми с инвалидностью или сами имеют инвалидность II группы, назначают социальные стипендии, а также могут предоставляться дополнительные социальные и материальные пособия.

Льготы на телефоны

Люди с инвалидностью II группы имеют право на внеочередное и льготное установление квартирных телефонов за счет местных бюджетов. Лица с инвалидностью по слуху и дети от 7 лет с инвалидностью по слуху имеют право на обеспечение мобильными телефонами для письменного общения.