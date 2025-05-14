14 мая, 11:39
Скидка на коммуналку и оплату жилья: какие льготы доступны женам УБД
Основні тези
- Жены и другие родственники УБД имеют право на 75% скидку на оплату жилья, коммунальные услуги и топливо для дома без централизованного отопления.
- Дети УБД получают бесплатное оздоровление, первоочередные места в лагерях, льготы на обучение и проживание в общежитиях.
Члены семей действующих военнослужащих имеют право на получение льгот. Их жены также могут их получить.
Имеет ли жена УБД право на льготы
Люди, которые проживают вместе, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности с УБД имеют право на получение льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
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Льготы могут получить такие родственники УБД:
- нетрудоспособные родители;
- жена (муж);
- общие несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- люди, которые находятся под опекой или попечительством УБД.
Какие льготы доступны жене и детям УБД
Для членов семьи военных предусмотрены коммунальные льготы, а также льготы на оздоровление детей УБД.
Для жен:
- 75% скидка на оплату жилья;
- 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрена скидка 100%;
- 75% скидка на топливо для дома, что нет централизованного отопления. Скидка рассчитывается на 21 квадратный метр отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.
Для детей:
- бесплатное оздоровление и отдых;
- первоочередные места в детских оздоровительных лагерях;
- право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;
- бесплатное или льготное проживание в общежитиях, при условии обучения на дневной форме;
- первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях по месту жительства;
- социальная стипендия для детей-студентов при условии отсутствия задолженности.
Важно! Чтобы получить льготы членам семей военнослужащих необходимо подать заявление в ПФУ, а также в справке указать сведения о составе семьи – нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и тому подобное.