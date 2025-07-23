Предупреждение от ОЭСР: Киеву сообщили о последствиях из-за законопроекта о НАБУ и САП

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила Украину о том, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции и финансирование восстановления страны. Также ОЭСР объяснила, что именно должен делать Киев для решения проблемы.

Что ожидает Украину из-за законопроекта о НАБУ и САП?

Подобная информация есть в письме на имя заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Письмо датировано 22 июля. В нем руководитель Антикоррупционного отдела ОЭСР Джулия Фромгольц выразила "глубокую обеспокоенность относительно последних событий". Речь идет о принятии законопроекта № 12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП.

Фромгольц сообщила, что закон существенно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины. Более того, руководительница Антикоррупционного отдела ОЭСР заявила, что подобные изменения могут быть расценены как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств.

Джулия Фромгольц добавила, что этот закон в будущем ставит под угрозу присоединение Украины к ОЭСР. В частности она призвала Киев и Владимира Зеленского ветировать этот законопроект.

В случае если это письмо поступит к вам после подписания законопроекта, мы призываем внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости специализированных антикоррупционных органов,

– говорится в письме.

Представительница организации настойчиво попросила рассмотреть этот вопрос с максимальной серьезностью. К тому же она предупредила о последствиях, которые ждут Украину, если Киев не исправит ситуацию.

Важно! Если вопрос останется нерешенным, то это не только поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством, а и ее усилия по вступлению в ОЭСР, но и подорвет ее авторитет среди международных партнеров, в частности тех, которые рассматривают возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление.