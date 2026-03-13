Кэшбэк на топливо будет лимитирован: сколько денег на самом деле получат водители
- Правительство планирует ограничить кэшбек на топливо фиксированной суммой в месяц для каждого потребителя.
- Программа кэшбэка будет действовать до 1 мая на всех украинских АЗС, с разными процентами в зависимости от вида топлива.
Компенсацию расходов на топливо могут лимитировать суммами от 500 до 1 000 гривен. Правительство планирует установить фиксированный размер "возврата" средств – независимо от количества топлива, которое будут покупать украинцы.
Каким будет лимит на кэшбек за топливо?
О том, какие ограничения будут действовать по компенсации средств за топливо, говорится в комментарии Ивана Пальчевского.
Коммуникационер Кабмина под одним из сообщений в фейсбуке отметил, что правительство планирует ограничить кэшбек на топливо. Якобы водители смогут получить фиксированную сумму "возврата", независимо от объемов приобретенного топлива.
По этой программе планируется ограничение 1000 грн на потребителя в месяц,
– написал Пальчевский.
Так он прокомментировал Глеба Вышлинского, руководителя Центра экономической стратегии, который написал, что банки будут ограничивать кэшбек на топливо в 500 гривен в месяц.
В частности Вышлинский написал, что банки должны платить со своего ресурса, поэтому кэшбек будет меньше. А вот государство может вернуть больше средств. Причина – в том, что это бюджетные деньги, которые фактически государство получает из налогов людей.
Что известно о программе кэшбэка на топливо?
Юлия Свириденко сообщила, что кэшбэк будет действовать до 1 мая на всех украинских АЗС, которые присоединятся к программе. В частности она объяснила, что будут разные проценты кэшбек в зависимости от вида топлива.
- 15% кэшбэка на дизельное топливо;
- 10% кэшбэка на бензин;
- 5% кэшбека на автогаз.
Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 миллиона граждан,
– отметила премьер-министр.
В то же время президент рассказал, что программа создана для того, чтобы поддержать потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа.
Министерства экономики и энергетики Украины должны подготовить программу поддержки для тех наших людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок,
– пояснил Владимир Зеленский.
В частности президент анонсировал помощь для уязвимых категорий общества в виде финансовой поддержки.
Что влияет на ситуацию с топливом в Украине и какие последствия?
Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке резко выросли мировые цены на нефть. Как следствие – цена топлива в Украине тоже повысилась. Однако правительство ищет пути для минимизации последствий такой ситуации.
В частности вводят систему кэшбек, но акциз на топливо и НДС снижать не будут. По словам Юлии Свириденко все налоги и сборы идут на финансирование армии, поэтому такой шаг будет нелогичным.
На фоне повышения цен и мирового кризиса в нефтяной сфере есть риск, что впоследствии может возникнуть дефицит топлива. В Украине сейчас нет оснований для этого, однако в апреле все может измениться.