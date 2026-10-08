Субсидию могут отменить: Пенсионный фонд назвал причины

Украинское законодательство предусматривает случаи лишения права на получение жилищной субсидии. Также могут возникнуть обязательства по возврату полученной денежной помощи.

Почему человеку могут отменить субсидию

Лишить субсидии могут, если человек не сообщил о возникновении обстоятельств, влияющих на пересмотр размера субсидии или права на ее получение, что сообщается Пенсионным фондом Украины.

Лицо, которому назначена жилищная субсидия, должно в течение 30 календарных дней проинформировать ПФУ о возникновении важных обстоятельств.

В перечень обстоятельств входят:

изменение состава зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства;

изменение социального статуса членов домохозяйства;

изменение в составе семьи члена домохозяйства;

изменение перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

смена управляющего, поставщика коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация об изменении предоставляется поставщиком услуги), создание объединения;

любой из членов домохозяйства или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, совершил операцию на сумму, превышающую на дату проведения операции 50 тысяч гривен;

о пребывании за границей лица, входящего в состав домохозяйства, или члена семьи лица, входящего в состав домохозяйства, в совокупности более 60 дней.

Также субсидию отменят, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, имеет в собственности:

транспортное средство, подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа); и более одного транспортного средства, подлежащего регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Также помощь отменяется, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, имеет в собственности более одного жилого помещения при наступлении условий, при которых утрачивается право на получение субсидии на сверхнормативную площадь жилья.

Лишение субсидии также возможно, если лицо или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, получило единовременный доход в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленный для трудоспособных лиц. Однако это не касается целевой благотворительной помощи, предоставляемой на получение образования, медицинских услуг, преодоление последствий стихийных бедствий, аварий, наследия в виде недвижимого имущества или его основной части и т. п.

Напомним, что ФЛП следует знать некоторые нюансы, касающиеся оформление жилищной субсидии. Доход ФЛП рассчитывается по установленной формуле в зависимости от группы единого налога