Так же важно, как оружие: что обещает предоставить братская Литва

Поскольку Россия нацелилась на разрушение украинской критической инфраструктуры, помощь Украине в энергетической сфере так же необходима, как и предоставление вооружения. Поэтому Литва передаст дополнительную помощь в преодолении энергетического кризиса.

Об этом в четверг заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Интересно Сколько будет продолжаться восстановление энергосистемы: объяснение эксперта

Украина получит энергооборудование

По словам премьер-министра, Украина уже в ближайшее время может рассчитывать на новую помощь. Удары по энергетической инфраструктуре Литва воспринимает столь же серьезно, как и противостояние на фронте.

Каждый день мы ищем, что еще мы можем передать энергосистеме Украины, потому что я думаю, что это сейчас столь же важно, как и оружие. Они пытаются сделать жизнь людей невыносимой. Конечно, это намеренная российская тактика, мы ищем все, что можно отдать, как и в случае с вооружением,

– заявила Ингрида Шимоните журналистам в Сейме в четверг

В настоящее время Литва уже оказала помощь в размере 3 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими обстрелами. В ближайшее время будет предоставлена помощь еще на 2 миллиона евро.

Мы постоянно проверяем эти потребности, наши компании уже направили необходимую поддержку,

– заявила министерша

С начала полномасштабной войны в Украине литовские энергетические компании передали 12 генераторов разной мощности, более 130 тонн топлива, 550 тонн пены для тушения пожаров. В скором времени будет предоставлено еще 250 трансформаторов и 160 генераторов.

Сколько генераторов завезли в Украину