Новая помощь от союзников: Литва собрала более 10 тысяч евро в поддержку Украины

Министерство иностранных дел Литвы собрало почти 14 тысяч евро для Украины. Эта сумма позволит передать Киеву не менее 28 комплектов электрогенераторов.

Какую помощь получит Украина от Литвы?

Они помогут обеспечить жизненно важную поддержку жителям страны во время суровой зимы, о чем говорится на странице ведомства.

Сегодня Украина является бастионом безопасности Европы – уже почти четыре года продолжается российская агрессия, и Украина демонстрирует несокрушимую силу и стойкость, борясь не только за свою свободу, но и за будущее нашей страны и всей Европы,

– говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что работники дипломатической службы Литвы активно приобщаются к поддержке украинского народа, который из-за массированных российских атак вынужден бороться с темнотой и пронизывающим холодом.

Литва активно помогает Украине во время чрезвычайной ситуации в энергетике. Например, совсем недавно – 28 января – стало известно, что Украина получит от Литвы более 14,5 миллионов евро. Деньги направят на восстановление инфраструктуры, истерзанной российскими обстрелами.

Об этом сообщает LRT. Отмечается, что деньги направят прежде всего на проекты в сфере образования.

На проект "Украинские школы будущего" выделят 5 миллионов евро.

На проект "Дети превыше всего. Защита будущего Украины" предполагается 5 миллионов евро.

На проект реконструкции школы "Зеленая роща" в Николаеве Литва предоставляет почти 4 миллиона евро.

На модернизацию лаборатории в Полтаве – 800 тысяч евро.

Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что рада, что Литва присоединяется к восстановлению Украины все больше – с различными проектами и конкретными решениями.

Что еще известно о помощи от Литвы?