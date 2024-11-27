Экс-главу Банка Китая приговорили к смертному приговору

В провинции Шаньдун суд приговорил бывшего главу Банка Китая Лю Лянге и вынес ему смертный приговор за получение взяток на сумму более 121 миллиона юаней (16,7 миллиона долларов). Об этом во вторник сообщил суд в городе Цзинань.

Что известно о Лю Лянге

Лю Лянге был приговорен к 10 годам заключения и штрафу в размере 150 000 юаней за незаконную выдачу кредитов на сумму 3,32 миллиарда юаней, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters и China Daily.

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Согласно публичной информации, 63-летний Лю, уроженец провинции Цзилинь, десятилетиями работал в банковской системе страны. Он подал в отставку из Банка Китая 19 марта 2023 года.

В конце марта прошлого года он был подвергнут дисциплинарному и надзорному расследованию, а в октябре Лю Лянге исключили из Коммунистической партии Китая. Уже в феврале этого года ему было предъявлено обвинение во взяточничестве и незаконной выдаче кредитов. Судебное разбирательство дела состоялось в апреле.

За что наказали Лю

Суд установил, что в период с 2010 по 2023 год Лю Лянге, пользуясь своим положением в банковской системе страны, в частности как президент Экспортно-импортного банка Китая и председатель Банка Китая, способствовал получению прибыли отдельными лицами и организациям. Это произошло после получения взяток на общую сумму более 121 миллиона юаней.

Речь идет о таких вопросах:

кредитное финансирование;

сотрудничество в проектах;

кадровые назначения и тому подобное.

Кроме того, Лю сознательно нарушал закон, выдав кредиты на общую сумму более 3,32 миллиарда юаней в период с 2017 по 2020 год. Кредиты были выданы предприятиям, которые не соответствовали условиям кредитования, что привело к убыткам на сумму более 190 миллионов юаней.

Действия Лю составляют преступления взяточничества и незаконной выдачи кредитов. Он должен быть приговорен к смертной казни, поскольку как размер полученных взяток, так и незаконно выданных кредитов являются чрезвычайно большими, что свидетельствует об особо тяжких обстоятельствах преступления и нанесении значительного ущерба обществу, интересам государства и народа,

- заявил суд.

Однако Лю Лянге все же сделал поступки, что поспособствовали смягчению его приговора:

признал свою вину;

добровольно сообщил о случаях взяточничества, которые не были известны следователям;

вернул все незаконно полученные средства.

Обратите внимание! Из-за того, что часть взяток не была реализована, к Лю применили более мягкое наказание в виде отсрочки на два года.

Какое наказание ждет Лю

Так суд постановил, что Лю Лянге будет отбывать наказание одновременно. Однако смертный приговор будет отложен на два года.

Если Лю проявит хорошее поведение во время этой отсрочки, то его наказание будет изменено на пожизненное заключение. В частности дальнейшее уменьшение пожизненного заключения также возможно при условии примерного поведения.

Заметьте! Кроме того, все личные активы бывшего руководителя Банка Китая конфискуют, а его пожизненно лишат политических прав. К тому же незаконно полученные средства переданы в государственную казну.