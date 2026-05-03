Одна дата решает все: когда выгоднее всего выйти на пенсию

Дата выхода на пенсию может существенно повлиять на размер выплат, хотя это не всегда очевидно. Выбор момента имеет свои нюансы, которые следует учесть заранее, чтобы избежать финансовых потерь.

Почему важно выбрать правильный момент выхода на пенсию?

Выбор момента выхода на пенсию в Украине может иметь долгосрочные финансовые последствия, хотя формально правила назначения выплат остаются неизменными.

Ключевым фактором является формула расчета, которая учитывает среднюю заработную плату по стране за три года, предшествующих году обращения. Поскольку этот показатель ежегодно обновляется и, как правило, растет, даже незначительное смещение даты подачи заявления может повлиять на базу для начисления пенсии.

Как объясняет Татьяна Ходиневич, наиболее ощутимый эффект это имеет для тех, кто достигает пенсионного возраста в последнем квартале года. В таком случае отсрочка подачи документов до января позволяет "переключить" расчет на новый период с более высокими средними зарплатами.

Формально это не меняет правила игры, но меняет исходные данные, от которых зависит размер выплат на годы вперед.

Когда лучше выйти на пенсию?

В то же время такая стратегия имеет четкие временные рамки. По правилам Пенсионного фонда Украины, если заявление подается в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, выплаты назначаются со следующего дня после дня рождения.

Это означает, что "переход в новый год" возможен без потери выплат только при условии соблюдения этого срока. В случае опоздания пенсия будет начисляться уже с даты обращения, что фактически означает потерю части средств.

Обратите внимание! Для тех, кто родился в первой половине или до осени, подобный эффект минимален. В их случае дата обращения не создает существенной разницы, если стаж и заработная плата уже сформированы.

Зато попытки искусственно “улучшить” показатели за счет одного-двух месяцев работы, даже с повышенным доходом, как правило, не дают ощутимого результата, то формула учитывает длинные периоды.

Почему не следует на долго откладывать выход на пенсию?

Отдельным риском остается неправильная интерпретация советов. Известны случаи, когда люди откладывали оформление пенсии на годы, ожидая более выгодных условий, и в результате теряли значительные суммы невыплаченных средств.

В этом контексте важно учитывать базовое правило: пенсия назначается один раз, а дальнейшие изменения происходят только через механизм перерасчетов.

