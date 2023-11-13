Изменения в НДФЛ: Садовый объяснил, как идет распределение средств на военные и гражданские нужды

Львов направил 32 миллиона гривен на нужды войска. Часть средств была перечислена военным частям для закрытия запросов. Другая – на закупку специальной техники, дронов, аккумуляторов и прочего, в чем нуждаются военные.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что сейчас очень много обращений от военных подразделений.

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"На прошлой неделе было более 40 миллионов гривен, на этот раз 32 – то есть каждую неделю мы отправляем такую помощь. Обращения идут от многих подразделений. На сегодняшний день только львовян 30 тысяч на передовой. Это наша обязанность", – сказал Андрей Садовый.

Распределение средств во Львове

По словам Андрея Садового, во Львове прекратили большие стройки за бюджетные средства. Власти ищет внебюджетные поступления для решения хозяйственных вопросов.

Нет сегодня другого приоритета. Ситуация на фронте сложная. Все, что может быть использовано для войска, нужно сделать и помочь,

– отметил глава города.

Так, в этом году Львов планировал получить 1,8 миллиарда военного НДФЛ. Но эта сумма будет меньше согласно решению Верховной Рады Украины.

Напомним, ВРУ приняла законопроект об изъятии части НДФЛ из местных бюджетов. В частности, говорится о налогах, уплачиваемых военными. Эти средства пойдут на закупку военного оборудования, в том числе дронов.

Андрей Садовый отметил, что несмотря на ожидания, город в 2023 году планирует потратить 2 миллиарда на армию. То есть эта сумма больше.

"Мы больше тратим, чем получаем военное НДФЛ. Думаю, что каждая громада должна так делать. Потому что нет ничего важнее. Для военных мы покупаем оборудование, технику, плюс финансируем деньгами, чтобы они могли докупать напрямую. Например, оружие. За бюджетные средства мы не имеем права купить оружие", – объяснил Садовый.

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