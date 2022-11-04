Украина не получит 3 миллиарда евро из пакета помощи ЕС до конца этого года, – журналист

В 2022 году Евросоюз выделил 9 миллиардов евро для Украины в рамках макрофинансовой помощи. Однако треть транша нашей стране не предоставят до конца года.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники. По его словам, об этом стало известно после встречи европейских дипломатов.

Обратите внимание ЕС ищет, как передать Украине замороженные российские активы: в чем проблема

Почему Украина не получит деньги

Дипломаты стран-членов Евросоюза накануне встретились для обсуждения будущего финансирования Украины. Однако 3 миллиарда евро из макрофинансового пакета помощи этого года Украина не получит. Журналист не назвал причину этого.

После того, как вчера дипломаты стран-членов ЕС обсудили будущее финансирование Украины, теперь стало ясно, что последние 3 миллиарда евро из 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи, обещанной Украине в 2022 году, не будут выплачены в этом году,

– сообщил Йозвяк.

Следует отметить, что министр финансов Сергей Марченко в конце октября заявил, что Украина ожидает транш на 2,5 миллиарда евро в ноябре и еще полмиллиарда – в декабре. То есть, таким образом сумма полученной помощи вырастет до 6 миллиардов евро. Однако относительно последних 3 миллиардов в ЕС ведутся дискуссии. Якобы в каком формате их предоставить – в виде кредитов или грантов.

Получение средств важно для Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне в интервью немецким СМИ заявил, что 60% расходов из украинского бюджета уходят на оборону государства. Поэтому финансовая помощь партнеров идет на социальные нужды, то есть на социальные выплаты, зарплаты и пенсии.

Так что серьезная задержка или отсутствие финансовой поддержки со стороны международных партнеров в худшем случае может привести к тому, что государство просто не сможет платить зарплаты и пенсии.

Интересно – Шмыгаль назвал приоритеты правительства Украины: смотрите видео