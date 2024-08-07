Почти 108 миллиардов евро: ЕС подсчитал сколько денег уже предоставлено Украине

Евросоюз уже успел выделить для Украины почти 108 миллиардов евро помощи. Соответствующие подсчеты сделали в Еврокомиссии.

Сколько денег выделил ЕС для Украины

ЕС начал поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Урсула фон дер Ляйен рассказала, что с 2022 года было выделено почти 108 миллиардов евро на помощь стране.

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Украина победит в этой войне на выживание. И ЕС будет с Украиной и ее народом столько, сколько потребуется,

– сказала она.

Недавно Совет Евросоюза одобрил передачу Украине 4,2 миллиарда евро. Решение было принято, благодаря письменной процедуре.

Чтобы получить эти средства, Украине нужно было осуществить реформы в: