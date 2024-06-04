Размер максимальной пенсии: вырастет ли эта выплата в июне
Источник:ВРУ
Правительством определен минимальный и максимальный размер пенсии. Это значение напрямую зависит от прожиточного минимума.
Выросла ли максимальная пенсия
В июне максимальная пенсия не претерпит изменений. Она, по-прежнему, составляет 23 610 гривен.
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Последний раз максимальная пенсия росла в январе. Тогда прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность повысили до 2 361 гривны. Соответственно минимальная пенсия – это 2 361 гривна, максимальная – 23 610 гривен.Обратите внимание! Максимальная пенсия – это выплата с учетом всех надбавок и доплат, за исключением тех, которые предоставляются за особые заслуги перед Родиной.
Какие пенсии имеют украинцы сейчас
В 2024 году пенсии украинцев выросли в результате индексации, начисления доплат и увеличения прожиточного минимума. Сейчас средняя пенсионная выплата составляет 5 743,27 гривны, для лиц, продолжающих работать – 6 094,28 гривны.
Согласно статистике ПФУ, по состоянию на 1 апреля пенсии украинцев следующие:
- 26,84% граждан имеют пенсию до 3 000 гривен;
- 17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 12,06% – от 10 000 гривен.