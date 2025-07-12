Какая должна быть зарплата, чтобы начислили максимальную пенсию

Пенсии украинцев зависят не только от заработной платы, которую они получали во время трудовой деятельности, но и от размера стажа. Чем больше у человека стаж, тем меньше заработок необходим для максимальной пенсии.

Какая зарплата необходима для максимальной пенсии

Размер пенсии в 2025 году не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн). Так, максимальная пенсия составляет 23 610 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Чтобы определить, какой должна быть зарплата для такой пенсии, необходимо применить специальную формулу, которую использую Пенсионный фонд для расчета выплат.

Пенсия = средняя зарплата за последние три года × соотношение зарплаты пенсионера к средней × стаж в годах × 1%.

При этом для назначения пенсии в 2025 году используют показатель средней зарплаты в Украине, с которой были уплачены страховые взносы за 3 года (2022, 2023 и 2024). Она составляет 15 057,09 гривен.

Принимая во внимание разный страховой стаж, для начисления максимальной пенсии в размере 23 610 гривен зарплата должна быть такой:

при наличии 35 лет стажа – 37 334,10 гривны ежемесячно;

при наличии 20 лет стажа – 65 334,67 гривны ежемесячно;

при наличии 15 годах стажа – 87 112,89 гривны ежемесячно.

При этом следует учесть, что расчет пенсий происходит именно на основе данных о средней заработной плате, которые предоставляет Пенсионный фонд, а не Госстат. Данные могут несколько отличаться.

Стоит знать! Максимальную пенсию могут получать государственные служащие, народные депутаты, госслужащие и ученые, с учетом различных доплат и надбавок. Однако есть определенные категории пенсионеров, которые имеют право на специальные пенсии, которые могут достигать 50 000 гривен и выше.