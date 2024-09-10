Какой размер максимальной пенсии в Украине и может ли он увеличиться

Прожиточный минимум для лиц, временно утративших трудоспособность был повышен правительством с 1 января 2024 года. Размер максимальной пенсии из-за этого увеличился автоматически.

Какой размер пенсии сейчас в Украине

Максимальная пенсионная выплата по состоянию на сейчас составляет 23 610 гривен.

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В 2024 году произошел общий рост пенсий, впрочем 26,14% пенсионеров все еще получают менее 3 тысяч гривен. Только 12,48% пенсионеров получают более 10 тысяч гривен.

Согласно актуальным данным, пенсионеры получают разные размеры выплат:

17,32% украинцев имеют пенсию в пределах от 3 001 до 4 000 гривен.

18,59% получают пенсию от 4 001 до 5 000 гривен.

25,47% имеют пенсию в диапазоне от 5 001 до 10 000 гривен.

По состоянию на 1 июля средняя пенсионная выплата составляет 5 816,62 гривны. Для работающих пенсионеров этот показатель достигает 6 216,20 гривны.

Обратите внимание! Максимальная пенсия включает все надбавки и доплаты.