Який розмір пенсії наразі в Україні

Максимальна пенсійна виплата станом на зараз складає 23 610 гривень.

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У 2024 році відбулося загальне зростання пенсій, втім 26,14% пенсіонерів все ще отримують менше 3 тисяч гривень. Лише 12,48% пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень.

Згідно з актуальними даними, пенсіонери отримують різні розміри виплат:

17,32% українців мають пенсію в межах від 3 001 до 4 000 гривень.

18,59% отримують пенсію від 4 001 до 5 000 гривень.

25,47% мають пенсію в діапазоні від 5 001 до 10 000 гривень.

Станом на 1 липня середня пенсійна виплата становить 5 816,62 гривні. Для працюючих пенсіонерів цей показник сягає 6 216,20 гривні.

Зверніть увагу! Максимальна пенсія включає всі надбавки та доплати.