Пенсии этих пенсионеров должны быть увеличены: суд принял окончательное решение

В марте 2024 года Конституционный суд отменил ограничение на максимальный размер пенсионных выплат для некоторых украинцев. Это решение касалось именно граждан, имеющих статус пострадавшего или ликвидатора аварии на ЧАЭС.

Существуют ли ограничения на максимальный размер пенсии у чернобыльцев?

Конституционный суд Украины своим решением по делу № 2-р(II)/2024 от 24 марта 2024 года отменил ограничение – 10 прожиточных минимумов – в качестве максимального размера пенсии для чернобыльцев, сообщает ВРУ.

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Согласно решению суда:

государство не может уменьшать пенсию, если человек имеет право на более высокую сумму;

пострадавшие от аварии на ЧАЭС могут получить полный размер пенсионной выплаты (без ограничений), включая все доплаты.

Если ПФУ отказывается проводить перерасчет, свои права можно отстоять через суд. Для этого необходимо сначала обратиться в Главное управление Пенсионного фонда. Делать это нужно официально. Попросите в письменной форме разъяснить:

какие документы необходимы для выплаты пенсии без ограничений;

или нужны ли вообще еще какие-то документы.

Далее необходимо подготовить документы. Затем:

обратиться в ПФУ с заявлением о перерасчете пенсии именно на основании решения Конституционного суда;

также можно запросить выписку из распоряжения о перерасчете пенсии.

Полученную выписку нужно проверить. Если перерасчет не произведен, обращайтесь в суд. Как показывает практика, именно в судебном порядке часто принимается решение в пользу пенсионера.

Напомним, размер максимальной пенсии зависит от прожиточного минимума. Речь идет о значении, установленном для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время максимальная пенсия составляет 25 950 гривен.