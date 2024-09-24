Только конкретные лица: кто получает максимальную пенсию

С января этого года размер максимальных пенсий значительно вырос. Однако получают такие выплаты далеко не все украинцы.

Кто получает максимальную пенсию

С начала года максимальная пенсия украинцев выросла на 2 680 гривен, до 23 610 гривен. Ранее ее размер составлял 20 930 гривен.

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Согласно Закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании размер максимальной пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов. Большие выплаты можно получить только за счет надбавок к основным выплатам.

Максимальную пенсию в Украине получают: