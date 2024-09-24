Хто отримує максимальну пенсію

Від початку року максимальна пенсія українців зросла на 2 680 гривень, до 23 610 гривень. Раніше її розмір складав 20 930 гривень.

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Згідно до Закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування розмір максимальної пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Більші виплати можна отримати лише за рахунок надбавок до основних виплат.

Максимальну пенсію в Україні отримують: