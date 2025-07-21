Максимальная пенсия в Украине: вырастут ли выплаты в августе

В Украине установлен максимальный предел для размера пенсий. Сумма пенсионных выплат привязана к размеру прожиточного минимума.

Возрастет ли максимальная пенсия в августе?

Максимальная пенсия в 2025 году установлена в размере 23 610 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно закону об "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальная пенсия пока не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Соответствующий прожиточный минимум в этом году составляет 2 361 гривну.

Заметьте, что в 23 610 гривен входит как основной размер пенсии, так и все надбавки и доплаты, кроме надбавок за особые заслуги перед Родиной.

Назначать максимальную пенсию в 2025 году могут не всем. На такие выплаты имеют право:

научные деятели;

народные депутаты;

государственные служащие;

работники органов местного самоуправления.

Если человеку начислена пенсия, которая превышает установленный максимум, то к сумме выплат применяются ограничения.

Однако эти ограничения не касаются пенсий военных, которые принимали участие в АТО, обороне Украины от российской агрессии, а также к пенсиям в случае потери кормильца, назначенных членам семьи погибших защитников.