Максимальная пенсия в Украине: вырастут ли выплаты в августе
- Максимальная пенсия в Украине в 2025 году составляет 23 610 гривен и не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
- На назначение максимальной пенсии имеют право научные деятели, народные депутаты, государственные служащие и работники органов местного самоуправления.
В Украине установлен максимальный предел для размера пенсий. Сумма пенсионных выплат привязана к размеру прожиточного минимума.
Возрастет ли максимальная пенсия в августе?
Максимальная пенсия в 2025 году установлена в размере 23 610 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Заоблачные пенсии: у кого в Украине выплаты более 50 тысяч
- Согласно закону об "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальная пенсия пока не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
- Соответствующий прожиточный минимум в этом году составляет 2 361 гривну.
Заметьте, что в 23 610 гривен входит как основной размер пенсии, так и все надбавки и доплаты, кроме надбавок за особые заслуги перед Родиной.
Назначать максимальную пенсию в 2025 году могут не всем. На такие выплаты имеют право:
- научные деятели;
- народные депутаты;
- государственные служащие;
- работники органов местного самоуправления.
Если человеку начислена пенсия, которая превышает установленный максимум, то к сумме выплат применяются ограничения.
Однако эти ограничения не касаются пенсий военных, которые принимали участие в АТО, обороне Украины от российской агрессии, а также к пенсиям в случае потери кормильца, назначенных членам семьи погибших защитников.