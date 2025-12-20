Не все получат одинаково: кому из военных в январе заплатят больше всего
- Украинские военные, которые участвуют в боевых операциях, могут получить от 20 000 до 190 000 грн в январе, в зависимости от их роли и задач.
- Дополнительные надбавки включают 30 000 грн для некоторых служб, 50 000 грн для командиров на линии боевых действий, 100 000 грн для непосредственных участников боевых операций, и 70 000 грн за каждые 30 дней в зоне боевых действий.
Украинские военнослужащие ежемесячно получают государственные выплаты, которые составляют их денежное обеспечение. Платежи поступают несколько раз в месяц, а размер каждого начисления формируется с учетом должности, звания, специфики задач и других условий службы.
Сколько максимально могут получать военные?
В январе украинские военные, которые непосредственно участвуют в боевых операциях, могут получить совокупное денежное обеспечение от 20 000 до 190 000 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №168.
Интересно Умер кормилец, не имевший стажа: какую пенсию можно получать
В эту сумму входит базовая ставка, надбавки за участие в боях, руководящие функции и накопительные доплаты за пребывание на передовой. Остальные военнослужащие, которые не выполняют боевых задач или находятся в тылу, получат меньшие выплаты.
Обратите внимание! Разница между максимальными и базовыми суммами может достигать сотен тысяч гривен даже в пределах одного месяца.
Из чего формируется зарплата военнослужащего?
Размер денежного обеспечения формируется из нескольких составляющих, отмечает Минобороны. Базовая ставка определяется по должности и воинскому званию, а также учитывает продолжительность и условия службы.
К ней добавляются ежемесячные надбавки и премии, которые имеют постоянный характер, а также единовременные выплаты, вроде материальной помощи, компенсации и другие бонусы. Самые большие надбавки установлены сейчас на таком уровне:
- 30 000 гривен получает рядовой и начальствующий состав ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, руководители спецподразделений НАБУ и полицейские;
- 50 000 гривен получают военные, которые руководят подразделениями или органами управления на линии боевых действий;
- 100 000 гривен имеют непосредственные участники боевых операций на передовой;
Заметьте! В то же время есть надбавка 70 000 гривен как накопительная доплата за каждые 30 дней выполнения задач в зоне боевых действий.
Какие действуют льготы имеют УБД?
Участники боевых действий в Украине пользуются расширенным пакетом государственных гарантий, который охватывает медицинское обслуживание, социальную поддержку и бытовые льготы. Речь идет, в частности, о бесплатном получении необходимых лекарств, первоочередное лечение, а также скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Отдельный блок льгот касается мобильности и работы. Ветераны имеют право на льготный или бесплатный проезд в транспорте, дополнительные трудовые гарантии и преимущества при трудоустройстве, в частности защиту от увольнения и содействие в трудоустройстве после службы.
Кроме того, государство предусмотрело финансовые и образовательные преференции. Участникам боевых действий начисляют повышенные пенсии и социальные выплаты, а их дети могут рассчитывать на образовательную поддержку.