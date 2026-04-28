Не только Ормуз: под угрозой может оказаться еще один ключевой торговый маршрут

Перебои судоходства в Ормузском проливе усилили обеспокоенность относительно уязвимости еще одного важного морского маршрута. Малаккский пролив – узкий участок между Индонезией и Малайзией, направляющий потоки товаров мимо Сингапура.

Что угрожает Малаккскому проливу?

Он обеспечивает более пятой части мировой морской торговли и считается самым загруженным узким местом в мире. Однако недавно один из чиновников Индонезии допустил возможность введения транзитных сборов, несмотря на международные правила, что гарантируют свободный проход. Это подняло вопрос о стабильности перевозок в регионе, передает Bloomberg.

Впоследствии чиновники неоднократно уверяли, что пролив будет открытым и бесплатным для прохода. Впрочем, эта ситуация показала, сколь чувствительной остается мировая торговля к перебоям на одном из самых загруженных маршрутов.

К слову, Малаккский пролив соединяет Индийский океан с Южнокитайским морем и Тихим океаном, а также обеспечивает кратчайший морской маршрут между Ближним Востоком и Восточной Азией. Ее длина – около 800 километров.

Где находится Малаккский пролив: смотрите на карте

Этим водным путем перевозят самые разные грузы, в частности нефть, сжиженный природный газ, уголь, пальмовое масло и железную руду, а также промышленные товары и т.п.

Интересно! По данным Администрации энергетической информации США, в первой половине 2025 года через Малаккский пролив ежедневно транспортировали около 23,2 миллиона баррелей нефти, в частности для Китая, Японии и Южной Кореи. Это больше 20,9 миллиона баррелей, прошедших Ормузский пролив в тот же период.

В самом узком месте ширина составляет только 2, 7 километра, что делает пролив уязвимым при таком интенсивном движении. Это повышает риск аварий, но даже локальные перебои могут замедлять перевозку и увеличивать издержки. Дополнительно проблемы создают пиратские атаки – в прошлом году зафиксировано 108 инцидентов.

Кто контролирует Малаккский пролив?

Его не контролирует ни одна отдельная страна, но Индонезия, Малайзия и Сингапур имеют суверенные права в своих прибрежных водах и совместно координируют управление по этому маршруту, для чего в 1971 году подписали специальное трехстороннее соглашение.



Границы территориальных вод стран, окружающих Малаккский пролив / Bloomberg, Фландерс-Маринский институт

Кстати, Китай особенно зависит от пролива: как крупнейший импортер нефти он получает большинство морских поставок именно по этому маршруту. Поэтому Пекин пытается диверсифицировать логистику – через трубопроводы из Центральной Азии и России, а еще альтернативные коридоры, в частности через Мьянму.

В то же время эта зависимость остается стратегической уязвимостью, известной как "малакская дилемма". Риски усугубляют споры в Южнокитайском море, конкуренция с США и теневые перевалки иранской нефти в регионе

