Украина построит до 1 гигаватта маневренной генерации в 2024 году

В течение этого года Украина хочет построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации с помощью партнеров. Владимир Зеленский заявил, что также планируется сформировать дополнительные 4 гигаватта в ближайшие годы.

Дополнительная генерация электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о таких намерениях на открытии Ukraine Recovery Conference 2024.

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Для нормального функционирования энергетики Украины важна мощная и децентрализованная маневренная газовая генерация, которая может решить вопрос дефицита энергии уже сегодня. Следующим шагом будет перевод генерации на водород и сбалансирования новой "зеленой" энергии.

Владимир Зеленский Президент Украины В этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. Прямо в этой области у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году. Сегодня и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.

Страны Балтии планируют отключиться от российской электросистемы

Страны Балтии окончательно отключатся от общей с Россией электросистемы 8 февраля 2025 года. А уже на следующий день – 9 февраля состоится подключение к европейской сети.

Важным событием стало то, что страны Балтии объявили о своем решении официально отсоединиться от российско-белорусского пространства, что стало завершающим этапом процесса десинхронизации, который длился в течение последних двух десятилетий. Этот шаг отражает твердую решимость союзников как можно быстрее выйти из-под влияния России и Беларуси.

Латвия, Литва и Эстония это последние страны ЕС, которые до сих пор не подключены к континентальной европейской сети.