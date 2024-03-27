Индексация пенсий в марте: почему не всем повысили выплаты

25 марта завершилось начисление пенсионных выплат за март. Результатом нынешней индексации, большинство украинцев недовольны.

Почему повышение выплат незначительное

Под индексацию подпадает "чистая" пенсия, без всяких доплат. В том числе и надбавок за стаж. Поэтому сумма повышения может быть меньше ожидаемой.

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Минимальная сумма повышения пенсий составила 100 гривен, а максимальная – 1 500 гривен. Изменились и гарантированные выплаты, сейчас они такие:

минимальные пенсии или выплаты тех граждан, которые не имеют достаточного количества стажа, выросли на 188 гривен и теперь составляют 2 549 гривен;

пенсионеры, которые не работают, получили повышение 205 гривен, теперь их минимальные выплаты – 2 725 гривен.

У кого не изменились выплаты

Почти не изменились выплаты граждан, чьи пенсии меньше минимальных. Это связано с тем, что им предоставляется специальная надбавка. Эта доплата увеличивает пенсию до определенного в Украине минимума. После индексации эта надбавка аннулируется, а выплата возрастает на почти такую же сумму.

Также не претерпели масштабных изменений пенсии украинцев, которые вышли на заслуженный отдых в течение последних 3 лет. Под вопросом остались и выплаты судей и прокуроров.