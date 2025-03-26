Как мартовская индексация повлияла на размер пенсий

Мартовская индексация пенсий завершена. Украинцам уже выплатили обновленные пенсионные выплаты.

Что стало с пенсиями после индексации

В марте на выплату пенсий было потрачено – 67,4 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для сравнения, в феврале эта сумма была – 62,2 миллиарда гривен. То есть, расходы на пенсионные выплаты выросли на 5,2 миллиарда гривен после проведения индексации.

Напомним! Не все пенсионеры почувствуют увеличение выплат вследствие проведения индексации. Речь идет, частности, о получателях максимальных и минимальных выплат.

Нынешний показатель индексации – 11,5%. При этом, правительство установило пределы роста выплат:

минимально возможный рост выплат – 100 гривен;

максимальный – 1 500 гривен.

Обратите внимание! По данным Минфина, средняя пенсия в Украине в результате индексации должна была бы вырасти с 5 789 грн до 6 345 гривен.