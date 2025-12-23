Ночью россияне ударили по производственным объектам Укрнафты: какие последствия

Массированная атака ночью и утром 23 декабря задела и объекты Укрнафты. В ведомстве рассказали об этом вечером.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Корецкого, председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Что известно об атаке по объектам Укрнафты 23 декабря?

Корецкий заверил, что обошлось без пострадавших. Но есть разрушения.

Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру. Во время ночной комбинированной атаки враг нанес удары по производственным объектам Укрнафты. Обошлось без пострадавших – это главное. Впрочем, есть разрушения, работа приостановлена, продолжаются неотложные работы,

– написал он.

Сейчас специалисты группы Нафтогаза работают в усиленном режиме. Инфраструктуру восстанавливают после российских атак.

Где еще были атаки 23 декабря?