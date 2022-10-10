Доллар отреагировал на массовые обстрелы стремительным ростом: сколько стоит валюта

Курс доллара существенно вырос за выходные в банках. Детальнее о наличном курсе сегодня в обменниках, на черном рынке, рассказываем дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 10 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,50 гривен за доллар при покупке (+20 копеек против 7 октября). В то время как продают ее за 41,15 гривны за доллар (+15 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39 гривен (без изменений), а продают в среднем за 40,10 гривны за евро (-14 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,55 гривны (-19 копеек), а продают – за 42,30 гривны (+1,15 копейки), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продают – за (+1,15 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,87 гривны (-59 копеек) и продажи – 41,25 гривны (+1,44 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,15 грн (-25 копеек), а продажа – 41,10 грн (без изменений).

(-25 копеек), а продажа – (без изменений). Евро продают по 39,30 гривны (-15 копеек), а покупают за 40 гривен (-20 копеек).

Каким будет курс этой недели

На прошлой неделе курс гривны к доллару перешел отметку в 41 гривну за доллар. То, что курс не опустился ниже, свидетельствует о том, что он вернулся к равновесному значению, которое фиксировалось на рынке в течение второй половины августа и начале сентября, считает банкирша Анна Золотько.

Сегодня Россия осуществила массовый ракетный обстрел Украины, выпустив 82 ракеты. На фоне этого курс начал расти.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Пока рано говорить, насколько сильным будет психологическое давление на гривну, но, похоже, избежать по крайней мере временного ослабления гривни не получится. Поэтому, на мой взгляд, на этой неделе курс будет колебаться в пределах коридора 41,4 – 42,6 гривны. Но еще раз подчеркиваю очень высокую зависимость курса на наличном рынке от информационного фона.