Эти женщины могут получить более 30 тысяч от государства: о ком идет речь
Украинки, которые имеют почетное звание "Мать-героиня" могут получить специальные единовременные выплаты. Какие нюансы относительно получения этой поддержки нужно знать, читайте дальше.
Как можно получить специальную выплату "Мать-героиня"?
Женщине должно быть официально присвоено звание "Мать-героиня", сообщает ПФУ.
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Сейчас такое звание присваивают если:
- женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста 5 или более детей;
- речь идет, в том числе, о детях, которые были усыновлены.
Размер этой выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Речь идет о показателе, установленном на 1 января года, когда женщине предоставили указанное звание.
Сейчас приведенный минимум 3 328. То есть, единовременная выплата для женщин, которые имеют статус "Мать-героиня" – 33 280 гривен.
Когда женщина, которой присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня", не получила вознаграждения в течение соответствующего бюджетного периода по уважительным причинам, она имеет право обратиться за его получением в следующем бюджетном периоде и получить вознаграждение исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного с 1 января года, в котором женщине было присвоено такое звание,
– подчеркнул ПФУ.
Какие документы нужны для получения этой выплаты?
Чтобы получить такую выплату, женщина должна написать заявление по установленному образцу и собрать пакет документов. Речь идет о:
- удостоверение личности;
- РНОКПП;
- указе Президента Украины о присвоении женщине почетного звания "Мать-героиня";
- а также заверенном нотариальном документе, подтверждающем право уполномоченного лица представлять женщину, которая имеет звание "Мать-героиня".
Где можно оформить выплату для "Матери-героини"?
Оформить такую выплату можно офлайн. В частности, это реально сделать в отделении ПФУ. Также можно оформить эту помощь через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного совета. Эта услуга доступна и в ЦНАП.
Обратиться за оформлением этой выплаты можно по почте. К тому же это разрешено сделать через вебпортал Пенсионного фонда и мобильное приложение ПФУ.