Не только субсидии – как украинцам меньше платить за коммуналку

Многие платят меньшую коммуналку благодаря государственной помощи. Однако это не единственный метод сократить свои расходы на ЖКУ.

Как меньше платить за коммуналку

В частности украинцы могут заменить лампы накаливания на LED, передает 24 Канал.

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Таким образом удастся снизить расходы на свет. Так семьи сможет экономить до 1 000 гривен ежегодно.

Еще одно способ сэкономить – снизить температуру бойлера. Многие устройства установлены на именно на 70 градусов по Цельсию. Однако для комфортной жизни достаточно лишь 55 градусов. В частности это позволит сэкономить еще до 1 000 гривен.

Не менее важную роль играет и бытовая техника. Например, если правильная машина или холодильник имеют низкий класс энергоэффективности, то эти устройства способны тратить вдвое больше электроэнергии, чем современные модели.

Обратите внимание! Переход на более экономные устройства – еще один вариант, как снизить нагрузку на семейный бюджет.