Не только субсидии – как украинцам меньше платить за коммуналку
- Украинцы могут снизить расходы на электроэнергию, заменив лампы накаливания на LED, что позволяет экономить до 1 000 гривен ежегодно.
- Регулирование температуры бойлера и использование энергоэффективной бытовой техники помогают уменьшить расходы на коммунальные услуги.
Многие платят меньшую коммуналку благодаря государственной помощи. Однако это не единственный метод сократить свои расходы на ЖКУ.
Как меньше платить за коммуналку
В частности украинцы могут заменить лампы накаливания на LED, передает 24 Канал.
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Таким образом удастся снизить расходы на свет. Так семьи сможет экономить до 1 000 гривен ежегодно.
Еще одно способ сэкономить – снизить температуру бойлера. Многие устройства установлены на именно на 70 градусов по Цельсию. Однако для комфортной жизни достаточно лишь 55 градусов. В частности это позволит сэкономить еще до 1 000 гривен.
Не менее важную роль играет и бытовая техника. Например, если правильная машина или холодильник имеют низкий класс энергоэффективности, то эти устройства способны тратить вдвое больше электроэнергии, чем современные модели.
Обратите внимание! Переход на более экономные устройства – еще один вариант, как снизить нагрузку на семейный бюджет.