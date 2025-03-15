Уменьшение расходов на коммуналку: как жителям многоэтажек достичь этого снижения

Жители многоквартирных домов в Украине могут влиять на стоимость коммунальных услуг, за которые они должны платить. Важную роль в этом вопросе играют местные власти и ОСМД.

Как ОСМД могут повлиять на коммунальные тарифы

Так коммунальные тарифы делятся на те, что регулируются властью, и те, что не регулируются государством, пишет 24 Канал со ссылкой на Телеграф.

Читайте также Новые тарифы на свет: кто будет получать большие платежки с 1 мая

Регулируемые государством коммунальные тарифы, к которым относятся, например, газ , электроэнергия, централизованное водоснабжение и отопление, устанавливает НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) или местные органы власти.

В то же время нерегулируемые государством тарифы – это содержание дома, вывоз мусора, обслуживание лифтов и тому подобное. Стоимость этих услуг определяют поставщики, ОСМД или управляющие компании.

В частности объединение совладельцев многоквартирного дома имеет возможности влиять на коммунальные расходы жителей следующим образом:

Выбирать поставщиков некоторых услуг (обслуживание лифтов, вывоза мусора и т.п.).

Снижать расходы на отопление зарядки утепления дома, установление индивидуального теплового пункта и тому подобное.

Пересматривать тариф на управление домом, потому что он определяется общим собранием совладельцев.

Переходить на альтернативные источники энергии – например, устанавливать системы автономного отопления.

Как жителям многоэтажек уменьшить платежки за коммуналку

В то же время полностью избежать высоких тарифов не удастся. Однако их всегда можно оптимизировать.

Это делается следующим образом: