Mercedes и Porsche бьют тревогу: Китай может остановить автопром
- Автопроизводители, такие как Mercedes и Porsche, срочно ищут новые источники поставок редкоземельных элементов из-за ограничения экспорта из Китая.
- Hyundai смогла избежать дефицита, обеспечив запасы редкоземельных элементов до конца года, тогда как другие автопроизводители могут остановить производство без новых поставок.
Автопроизводители срочно договариваются с поставщиками редкоземельных элементов и магнитов в Европе после того, как Китай ужесточил ограничения на экспорт. Из-за дефицита компании пытаются найти альтернативные поставки этих критически важных материалов.
Как автомобильные компании реагируют на ограничения Китая
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz уже обратился к компании Rainbow Rare Earths из Великобритании, чтобы зарезервировать будущие поставки редкоземельных элементов из ее шахты в Южной Африке. Хотя производитель планирует начать их добычу только в 2027 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.
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Немецкий производитель магнитов Magnosphere также сообщил, что к нему обращались также Porsche и другие автопроизводители, чтобы заказать дополнительные поставки материалов. Гендиректор Франк Эккард рассказал, что автопром изо всех сил пытается избежать остановки производственных линий в ближайшие недели.
- По прогнозам поставщиков магнитов, некоторые автопроизводители могут остановить производство уже в середине июля, если найдут альтернативных источников поставок материалов.
- Дефицит растет не только в Европе. В мае Ford временно остановил производство на заводе по выпуску внедорожников в Чикаго из-за нехватки магнитов.
- Руководители автокомпаний неоднократно предупреждали, что имеющиеся запасы редкоземельных магнитов у них рассчитаны лишь на несколько недель или месяцев.
Важно! Редкоземельные элементы используются в магнитах для электромоторов электромобилей, а также в других компонентах, которые входят в состав всех авто. Китай, который доминирует в сфере добычи и переработки этих материалов, в апреле усилил экспортный контроль в ответ на обострение торговой войны с США.
Какие компании избежали дефицита редкоземельных элементов
Одной из немногих компаний, которые избежали дефицита редкоземельных элементов, стала Hyundai.
- Южнокорейский автопроизводитель и его дочерняя компания Kia сообщили инвесторам, что имеют запасы редкоземельных элементов как минимум до конца года
- По словам представителей Hyundai, компания поддерживает надлежащие объемы запасов, чтобы обеспечить непрерывное производство. Однако не разглашает конкретные данные о запасах или стратегии закупок
Стоит знать! Недавно Китай согласился ускорить выдачу экспортных лицензий на экспорт редкоземельных элементов и магнитов. Однако автопроизводители, которые уже получили разрешение на экспорт из Китая, как Volkswagen, могут ждать поставок несколько недель или даже месяцев.