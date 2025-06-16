Mercedes и Porsche бьют тревогу: Китай может остановить автопром

Автопроизводители срочно договариваются с поставщиками редкоземельных элементов и магнитов в Европе после того, как Китай ужесточил ограничения на экспорт. Из-за дефицита компании пытаются найти альтернативные поставки этих критически важных материалов.

Как автомобильные компании реагируют на ограничения Китая

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz уже обратился к компании Rainbow Rare Earths из Великобритании, чтобы зарезервировать будущие поставки редкоземельных элементов из ее шахты в Южной Африке. Хотя производитель планирует начать их добычу только в 2027 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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Немецкий производитель магнитов Magnosphere также сообщил, что к нему обращались также Porsche и другие автопроизводители, чтобы заказать дополнительные поставки материалов. Гендиректор Франк Эккард рассказал, что автопром изо всех сил пытается избежать остановки производственных линий в ближайшие недели.

По прогнозам поставщиков магнитов, некоторые автопроизводители могут остановить производство уже в середине июля, если найдут альтернативных источников поставок материалов.

Дефицит растет не только в Европе. В мае Ford временно остановил производство на заводе по выпуску внедорожников в Чикаго из-за нехватки магнитов.

Руководители автокомпаний неоднократно предупреждали, что имеющиеся запасы редкоземельных магнитов у них рассчитаны лишь на несколько недель или месяцев.

Важно! Редкоземельные элементы используются в магнитах для электромоторов электромобилей, а также в других компонентах, которые входят в состав всех авто. Китай, который доминирует в сфере добычи и переработки этих материалов, в апреле усилил экспортный контроль в ответ на обострение торговой войны с США.

Какие компании избежали дефицита редкоземельных элементов

Одной из немногих компаний, которые избежали дефицита редкоземельных элементов, стала Hyundai.

Южнокорейский автопроизводитель и его дочерняя компания Kia сообщили инвесторам, что имеют запасы редкоземельных элементов как минимум до конца года

По словам представителей Hyundai, компания поддерживает надлежащие объемы запасов, чтобы обеспечить непрерывное производство. Однако не разглашает конкретные данные о запасах или стратегии закупок

Стоит знать! Недавно Китай согласился ускорить выдачу экспортных лицензий на экспорт редкоземельных элементов и магнитов. Однако автопроизводители, которые уже получили разрешение на экспорт из Китая, как Volkswagen, могут ждать поставок несколько недель или даже месяцев.