В октябре 2026 года российская металлургия оказалась под угрозой остановки из-за острого транспортного кризиса. Массовые задержки на железной дороге привели к падению экспорта и скачку логистических расходов на 30 %.

Как сообщает Служба внешней разведки Украины, ассоциация "Русская сталь" пожаловалась Минтрансу России на систематические отказы российской железной дороги согласовывать заявки на доставку готовой продукции. Основные проблемы возникли с направлениями в порты северо-западного региона, в частности Балтийского моря.

Что известно о логистическом кризисе в России

Логистический кризис обострился после вынужденного перенаправления грузов с южных морских терминалов. Это произошло из-за роста рисков для судоходства в Азово-Черноморском бассейне.

В результате за январь – август 2026 года перевозки металлопродукции через южные порты сократились до 6 миллионов тонн. Только за июль и август падение достигло 54%, в результате чего объемы сократились с 1,86 миллиона до 860 тысяч тонн.

Балтийские порты оказались не готовы к дополнительному потоку грузов из-за нехватки мощностей. Разгрузка вагонов существенно задерживается, а дефицит локомотивов и ремонтных бригад затрудняет их своевременное возвращение под новую загрузку.

Ситуацию дополнительно осложняет приоритет железнодорожных перевозок зерна, поэтому металлургические предприятия вынуждены искать альтернативные пути. В октябре Мурманский морской торговый порт впервые с 1996 года возобновил перевалку металлопродукции в тестовом режиме.

Изменение логистических маршрутов привело к росту транспортных расходов производителей на 20–30%. Доставка стальных слябов через северо-западные терминалы обходится на 30 долларов за тонну дороже, чем через южные порты.

Избыток стали на мировом рынке не позволяет переложить дополнительные расходы на покупателей путем повышения цен. Задержки поставок также создают проблемы с формированием судовых партий и фрахтованием судов.

Всего за январь – сентябрь по российской железной дороге было перевезено 35,2 миллиона тонн черных металлов, что на 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором полугодии 2026 года потери экспорта стальной заготовки через южное направление могут составить 7–8 миллионов тонн.

Аналитики отмечают, что на другие рынки удастся перенаправить не более половины утраченного объема. Длительные перебои в поставках грозят окончательной потерей иностранных покупателей, которые переориентируются на альтернативных поставщиков.

Сокращение производства и снижение рентабельности экспорта будут уменьшать налоговые поступления в бюджет России. Это усилит потребность металлургов в государственной поддержке и субсидиях.

Напомним, что в СЗР также сообщили, что в России из 15 тысяч участников войны против Украины, которые искали работу в 2025 году, работу нашли лишь 7,8 тысячи человек. На фоне дефицита кадров власти России компенсируют этот провал привлечением более 215 тысяч иностранных мигрантов.