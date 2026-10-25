Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Реклама Adv

популярные видео

Что известно о трудоустройстве оккупантов

Согласно отчетам российских государственных структур, работодатели в 2025 году заявили о готовности предоставить 449 тысяч вакансий для бывших военных. Однако за помощью обратились лишь 15 тысяч человек, что свидетельствует о глубоком недоверии к государственным программам поддержки.

Среди тех, кто все же обратился в службы занятости, работу нашли 7,8 тысячи человек. Для ветеранов с инвалидностью и бывших осужденных ситуация оказалась еще сложнее: трудоустроить удалось соответственно 42% и 51% заявителей.

Показательной стала ситуация с удаленной занятостью. Из почти полумиллиона заявленных вакансий лишь 775 предполагали дистанционную работу, а фактически ее получили шесть человек.

Российские работодатели демонстрируют неготовность массово принимать бывших участников боевых действий, особенно людей с инвалидностью. После возвращения с войны они оказываются ненужными ни рынку труда, ни государственной системе.

Реклама

В то же время в стране обостряется дефицит рабочей силы, который власти пытаются восполнить за счет иностранцев. За девять месяцев МВД выдало более 215 тысяч разрешений на работу гражданам из дальних стран, что на 21% превышает показатели прошлого года.

По оценкам экономических экспертов, к 2032 году российской экономике понадобится около 12 миллионов новых работников.

К слову, ранее СЗР сообщала, что " страна-террористка стремительно теряет молодое поколение" и столкнулась с самым глубоким истощением человеческого ресурса за последние десятилетия. Непрерывное падение рождаемости и быстрое старение населения неуклонно разрушают экономический и социальный фундамент России.