Повернулися з війни, але залишилися без роботи: у Росії проблеми з працевлаштуванням окупантів

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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Що відомо про працевлаштування окупантів

За даними звітів російських державних структур, роботодавці у 2025 році заявили про готовність надати 449 тисяч вакансій для колишніх військових. Однак по допомогу звернулися лише 15 тисяч осіб, що свідчить про глибоку недовіру до державних програм підтримки.

З-поміж тих, хто все ж звернувся до служб зайнятості, роботу знайшли 7,8 тисячі осіб. Для ветеранів з інвалідністю та колишніх засуджених ситуація виявилася ще складнішою: працевлаштувати вдалося відповідно 42% та 51% заявників.

Показовою стала ситуація з віддаленою зайнятістю. З майже пів мільйона заявлених місць лише 775 передбачали дистанційну роботу, а фактично її отримали шість осіб.

Російські роботодавці демонструють неготовність масово приймати колишніх учасників бойових дій, особливо людей з інвалідністю. Після повернення з війни вони виявляються непотрібними ані ринку праці, ані державній системі.

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Водночас у країні загострюється дефіцит робочої сили, який влада намагається перекрити іноземцями. За дев'ять місяців МВС видало понад 215 тисяч дозволів на роботу громадянам із далекого закордоння, що на 21% перевищує показники минулого року.

За оцінками економічних експертів, до 2032 року російській економіці знадобиться близько 12 мільйонів нових працівників.

До слова, раніше СЗР повідомляла, що країна-терористка стрімко втрачає молоде покоління та зіштовхнулася з найглибшим виснаженням людського ресурсу за останні десятиліття. Безперервне падіння народжуваності та швидке старіння населення невідворотно руйнують економічний та соціальний фундамент Росії.