Подробиці повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Масштаби розриву між поколіннями

Демографічна криза в Росії, яка розпочалася ще в 1990-х роках, досягла критичних масштабів. Країна швидко втрачає трудоздатне населення і вже найближчим часом зіштовхнеться з незворотним виснаженням власного ринку праці.

Найбільш показовим свідченням депопуляції є кардинальна зміна вікової структури населення. Ще наприкінці 1980-х років кількість дітей віком до п'яти років та людей, старших за 65 років, у Росії була приблизно однаковою – близько 14,5 мільйона осіб у кожній групі.

За наступні десятиліття ситуація змінилася катастрофічно: кількість малюків скоротилася більше ніж удвічі – до 6,5 мільйона, тоді як чисельність людей похилого віку зросла до 23,7 мільйона осіб.

Головною причиною цього розриву є хронічно низька народжуваність, яка давно перебуває нижче рівня, необхідного для простого відтворення населення.

Кадровий голод та економічна тупиковість

У розвідці наголошують, що вже протягом одного-двох десятиліть Росія зіштовхнеться з гострим дефіцитом молодих фахівців. Покоління, яке мало б поповнювати ринок праці та створювати нові сім'ї, зараз за чисельністю значно менше за попередні.

За оцінками аналітиків, Росія фактично випередила глобальний світовий тренд старіння населення майже на 30 років, застрягши у глибокій кризі. Це створює колосальне навантаження на соціальну та пенсійну системи держави.

Окрім демографічного піке, населення країни потерпає від погіршення економічної ситуації.

Зокрема, у серпні "індекс щастя" росіян упав на 9 пунктів до найнижчого рівня з 2011 року, а громадяни масово забирають депозити з банків та переходять на режим жорсткої економії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали також про те, що експорт російського зерна у серпні скоротився у 2,5 раза через логістичні проблеми та нестачу пропускної спроможності портів. За даними Служби зовнішньої розвідки України, за перші 20 днів місяця країна-терористка експортувала лише 1,4 мільйона тонн зерна, а поставки пшениці впали у 2,6 раза.

Через це внутрішні ціни на сільгосппродукцію в Росії обвалилися більш ніж на 40%, а в окремих регіонах запровадили режим надзвичайної ситуації.