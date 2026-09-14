Подробности сообщает Служба внешней разведки Украины.

Масштабы разрыва между поколениями

Демографический кризис в России, начавшийся еще в 1990-х годах, достиг критических масштабов. Страна быстро теряет трудоспособное население и уже в ближайшее время столкнется с необратимым истощением собственного рынка труда.

Наиболее показательным свидетельством депопуляции является кардинальное изменение возрастной структуры населения. Еще в конце 1980-х годов количество детей в возрасте до пяти лет и людей старше 65 лет в России было примерно одинаковым – около 14,5 миллиона человек в каждой группе.

За последующие десятилетия ситуация изменилась катастрофически: число детей сократилось более чем вдвое – до 6,5 миллиона, тогда как численность пожилых людей выросла до 23,7 миллиона человек.

Главной причиной этого разрыва является хронически низкая рождаемость, которая давно находится ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения.

Кадровый голод и экономический тупик

В исследовании отмечается, что уже в течение одного-двух десятилетий Россия столкнется с острым дефицитом молодых специалистов. Поколение, которое должно было бы пополнять рынок труда и создавать новые семьи, сейчас по численности значительно меньше предыдущих.

По оценкам аналитиков, Россия фактически опередила глобальный мировой тренд старения населения почти на 30 лет, застряв в глубоком кризисе. Это создает колоссальную нагрузку на социальную и пенсионную системы государства.

Помимо демографического пика, население страны страдает от ухудшения экономической ситуации.

В частности, в августе "индекс счастья" россиян упал на 9 пунктов до самого низкого уровня с 2011 года, а граждане массово забирают депозиты из банков и переходят на режим жесткой экономии.

Напомним, ранее мы также сообщали о том, что экспорт российского зерна в августе сократился в 2,5 раза из-за логистических проблем и недостаточной пропускной способности портов. По данным Службы внешней разведки Украины, за первые 20 дней месяца страна-террористка экспортировала всего 1,4 миллиона тонн зерна, а поставки пшеницы сократились в 2,6 раза.

Из-за этого внутренние цены на сельхозпродукцию в России обвалились более чем на 40%, а в отдельных регионах ввели режим чрезвычайной ситуации.