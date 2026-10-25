Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, асоціація "Руская сталь" поскаржилася Мінтрансу Росії на системні відмови російської залізниці погоджувати заявки на доставляння готової продукції. Основні проблеми виникли з напрямком до портів північно-західного регіону, зокрема Балтійського моря.

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Що відомо про логістичну кризу у Росії

Логістична криза загострилася після вимушеного перенаправлення вантажів із південних морських терміналів. Це сталося через зростання ризиків для судноплавства в Азово-Чорноморському басейні.

У результаті за січень – серпень 2026 року перевезення металопродукції через південні порти скоротилися до 6 мільйонів тонн. Тільки за липень та серпень падіння сягнуло 54%, внаслідок чого обсяги зменшилися з 1,86 мільйона до 860 тисяч тонн.

Балтійські порти виявилися не готовими до додаткового потоку вантажів через брак потужностей. Розвантаження вагонів суттєво затримується, а дефіцит локомотивів і ремонтних бригад ускладнює їх вчасне повернення під нове завантаження.

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Ситуацію додатково ускладнює пріоритет залізничних перевезень зерна, через що металургійні підприємства змушені шукати альтернативні шляхи. У жовтні Мурманський морський торговельний порт уперше з 1996 року відновив перевалку металопродукції у тестовому режимі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зміна логістичних маршрутів призвела до зростання транспортних витрат виробників на 20 – 30%. Доставка сталевих слябів через північно-західні термінали коштує на 30 доларів за тонну дорожче, ніж через південні порти.

Надлишок сталі на світовому ринку унеможливлює перекладення додаткових витрат на покупців шляхом підвищення цін. Затримки постачань також створюють проблеми з формуванням суднових партій і фрахтуванням суден.

Загалом за січень – вересень російською залізницею транспортували 35,2 мільйона тонн чорних металів, що на 8,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У другому півріччі 2026 року втрати експорту сталевої заготовки через південний напрямок можуть сягнути 7 – 8 мільйонів тонн.

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Аналітики зазначають, що на інші ринки вдасться перенаправити не більше ніж половину втраченого обсягу. Тривалі перебої в постачанні загрожують остаточною втратою іноземних покупців, які переорієнтуються на альтернативних постачальників.

Скорочення виробництва та зниження прибутковості експорту зменшуватимуть податкові надходження до бюджету Росії. Це посилюватиме потребу металургів у державній підтримці та субсидіях.

Нагадаємо, що у СЗР також розповіли, що у Росії з 15 тисяч учасників війни проти України, які шукали роботу у 2025 році, працевлаштувалися лише 7,8 тисячі осіб. На тлі дефіциту кадрів влада Росія компенсує цей провал залученням понад 215 тисяч іноземних мігрантів.