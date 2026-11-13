Остановка заводов в Украине: как кризис в металлургии ударит по экономике

Одна из ключевых отраслей украинской промышленности оказалась под угрозой полного коллапса из-за действий агрессора. Последствия этого удара могут выйти далеко за пределы заводских цехов, затронув целые регионы.

Почему останавливаются крупнейшие предприятия страны

Украинская металлургия переживает самые тяжелые времена за все годы полномасштабной войны, теряя производственные мощности и экспортные пути. Из-за постоянных российских атак и блокированного Черного моря десятки тысяч украинцев рискуют остаться без работы, о чем говорится в репортаже французского издания Le Monde.

Наиболее показательна ситуация вокруг комбината "АрселорМиттал Кривой Рог", где трудоустроено около 16 тысяч человек. После сентябрьских обстрелов предприятие фактически утратило способность нормально функционировать и сейчас обсуждает с правительством сценарии возможного закрытия.

Для Кривого Рога такое развитие событий означает резкое падение налоговых поступлений, ведь металлурги обеспечивают около 40% городского бюджета. "Для города это экономическая катастрофа", – подчеркнул глава военной администрации Александр Вилкул.

Что происходит с другими гигантами отрасли

Проблема охватила всю страну, ведь в 2026 году кризис только обострился из-за новых массированных ударов врага. Работу были вынуждены приостановить "Запорожсталь", "Каметсталь" и "Интерпайп Сталь".

Сейчас нигде в Украине нельзя гарантировать производство стали. Все наши заводы подверглись ракетным ударам,

– пояснил руководитель офиса гендиректора "Метинвеста" Александр Водовиз.

Он добавил, что компания остановила все доменные печи, а восстановление каждого объекта потребует сотен миллионов долларов.

Как это повлияет на смежные сферы и благосостояние украинцев

Остановка заводов ударяет не только по самим металлургам, но и по логистике, энергетике и подрядчикам. По статистике, одно рабочее место в металлургии генерирует до восьми вакансий в смежных секторах экономики.

Кроме того, на отрасль давят высокие тарифы на электроэнергию, острый дефицит кадров и новые экспортные ограничения ЕС. Все это привело к тому, что доля металлургии в ВВП Украины упала с 12% в 2018 году до 5,5% в 2025-м.

Важно! Проблемы в отрасли начались не сегодня, а накапливались с первых дней полномасштабного вторжения. Еще в 2022 году Украина потеряла около 40% своих сталеплавильных мощностей из-за оккупации и уничтожения мариупольских комбинатов.

С тех пор, по данным Профсоюза металлургов и горняков, отрасль уже потеряла около 35 тысяч рабочих мест из 80 тысяч имеющихся, и эта негативная тенденция продолжает усиливаться из-за блокировки портов и закрытия горных карьеров.

Ранее мы писали, что Украина систематически задерживается с введением антидемпинговых мер, из-за чего металлургическая отрасль теряет доходы и ресурсы для восстановления.