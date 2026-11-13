Остановка заводов в Украине: как кризис в металлургии ударит по экономике

Почему останавливаются крупнейшие предприятия страны

Украинская металлургия переживает самые тяжелые времена за все годы полномасштабной войны, теряя производственные мощности и экспортные пути. Из-за постоянных российских атак и блокированного Черного моря десятки тысяч украинцев рискуют остаться без работы, о чем говорится в репортаже французского издания Le Monde.

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Наиболее показательна ситуация вокруг комбината "АрселорМиттал Кривой Рог", где трудоустроено около 16 тысяч человек. После сентябрьских обстрелов предприятие фактически утратило способность нормально функционировать и сейчас обсуждает с правительством сценарии возможного закрытия.

Для Кривого Рога такое развитие событий означает резкое падение налоговых поступлений, ведь металлурги обеспечивают около 40% городского бюджета. "Для города это экономическая катастрофа", – подчеркнул глава военной администрации Александр Вилкул.

Что происходит с другими гигантами отрасли

Проблема охватила всю страну, ведь в 2026 году кризис только обострился из-за новых массированных ударов врага. Работу были вынуждены приостановить "Запорожсталь", "Каметсталь" и "Интерпайп Сталь".

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Сейчас нигде в Украине нельзя гарантировать производство стали. Все наши заводы подверглись ракетным ударам– пояснил руководитель офиса гендиректора "Метинвеста" Александр Водовиз.

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Он добавил, что компания остановила все доменные печи, а восстановление каждого объекта потребует сотен миллионов долларов.

Как это повлияет на смежные сферы и благосостояние украинцев

Остановка заводов ударяет не только по самим металлургам, но и по логистике, энергетике и подрядчикам. По статистике, одно рабочее место в металлургии генерирует до восьми вакансий в смежных секторах экономики.

Кроме того, на отрасль давят высокие тарифы на электроэнергию, острый дефицит кадров и новые экспортные ограничения ЕС. Все это привело к тому, что доля металлургии в ВВП Украины упала с 12% в 2018 году до 5,5% в 2025-м.

Важно! Проблемы в отрасли начались не сегодня, а накапливались с первых дней полномасштабного вторжения. Еще в 2022 году Украина потеряла около 40% своих сталеплавильных мощностей из-за оккупации и уничтожения мариупольских комбинатов.

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С тех пор, по данным Профсоюза металлургов и горняков, отрасль уже потеряла около 35 тысяч рабочих мест из 80 тысяч имеющихся, и эта негативная тенденция продолжает усиливаться из-за блокировки портов и закрытия горных карьеров.

Ранее мы писали, что Украина систематически задерживается с введением антидемпинговых мер, из-за чего металлургическая отрасль теряет доходы и ресурсы для восстановления.