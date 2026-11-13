Зупинка заводів в Україні: як криза металургії вдарить по економіці

Чому зупиняються найбільші підприємства країни

Українська металургія переживає найважчі часи за всі роки повномасштабної війни, втрачаючи потужності та експортні шляхи. Через постійні російські атаки та заблоковане Чорне море десятки тисяч українців ризикують залишитися без роботи, про що йдеться у репортажі французького видання Le Monde.

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Найбільш показовою є ситуація навколо комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг", де працевлаштовано близько 16 тисяч осіб. Після вересневих обстрілів підприємство фактично втратило здатність нормально функціонувати і зараз обговорює з урядом сценарії можливого закриття.

Для Кривого Рогу такий розвиток подій означає різке падіння податкових надходжень, адже металурги формують близько 40% міського бюджету. "Для міста це економічна катастрофа", - наголосив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

Що відбувається з іншими гігантами галузі

Проблема охопила всю країну, адже у 2026 році криза лише загострилася через нові масовані удари ворога. Роботу були змушені призупинити "Запоріжсталь", "Каметсталь" та "Інтерпайп Сталь".

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Зараз ніде в Україні не можна гарантувати виробництво сталі. Усі наші заводи зазнали ракетних ударів– пояснив керівник офісу гендиректора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Він додав, що компанія зупинила всі доменні печі, а відновлення кожного об'єкта потребуватиме сотень мільйонів доларів.

Як це вплине на суміжні сфери та добробут українців

Зупинка заводів б'є не лише по самих металургах, а й по логістиці, енергетиці та підрядниках. За статистикою, одне робоче місце в металургії генерує до восьми вакансій у суміжних секторах економіки.

Додатково на галузь тиснуть високі тарифи на електроенергію, жорсткий дефіцит кадрів та нові експортні обмеження ЄС. Усе це призвело до того, що частка металургії у ВВП України впала з 12% у 2018 році до 5,5% у 2025-му.

Важливо! Проблеми в галузі почалися не сьогодні, а накопичувалися з перших днів повномасштабного вторгнення. Ще у 2022 році Україна втратила близько 40% своїх сталеплавильних потужностей через окупацію та знищення маріупольських комбінатів.

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З того часу, за даними Профспілки металургів і гірників, сфера вже втратила близько 35 тисяч робочих місць із 80 тисяч наявних, і ця негативна тенденція продовжує посилюватися через блокування портів та закриття гірничих кар'єрів.

Раніше ми писали, що Україна системно запізнюється із запровадженням антидемпінгових заходів, через що металургійна галузь втрачає доходи та ресурс для відновлення.