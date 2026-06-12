Не только западные санкции: почему российская металлургия упала до 15-летнего минимума

Показатели российской металлургии ухудшаются, и причиной этого являются не только ограничения со стороны ЕС и санкции. На положение металлургов также влияют внутренний рынок и проблемные кредиты компаний.

Почему российская металлургия переживает кризис?

О том, что грозит отрасли, пишет российский ресурс РБК.

Смотрите также "Чтобы Россия горела еще сильнее": Украина просит у союзников 20 миллиардов на оружие

Известно, что по итогам 2025 года выплавка стали в России упала до 67 миллионов тонн. Этот показатель является самым низким за последние 15 лет.

В довоенный период, или 2021 год, отрасль потеряла 12% выпуска, или около 9 миллионов тонн за год. Зато только за первый квартал 2026 года производство стали потеряло 10,4%. Даже несмотря на заказы оборонных заводов.

На рынок металла оказывают давление два ключевых фактора. Во-первых, сокращение спроса внутри страны в металлоемких отраслях — строительстве, машиностроении, нефтегазовом секторе, судостроении, производстве сельхозтехники и железнодорожных вагонов. Во-вторых, закрытие большинства экспортных рынков,

– пояснил Алексей Паршуков, старший вицепрезидент Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ).

В частности, на ситуацию влияет не только сокращение внутреннего потребления. Из-за западных санкций металл не покупают в ЕС, США, Великобритании, Канаде, Японии и других странах, на которые Кремль ранее рассчитывал.

Хотя металлурги изменили направление экспорта и переориентировались на Турцию, страны СНГ, Китай – это существенно не изменило ситуацию. Так, за 2021–2024 годы продажи стали сократились на треть.

В то же время Паршуков добавил, что почти все крупные компании черной металлургии показали спад по прибыли в последнем финансовом году.

В частности, Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2025 года имеет чистый убыток в размере 14,9 миллиарда рублей. Прибыль "Северстали" сократилась в 5 раз. Денежный поток компании стал отрицательным, а поступления на счета оказались меньше оттока средств на 30,5 миллиарда рублей.

В частности, "Северсталь" сократила ремонтный фонд на 15%, капитальные вложения — на 24%. Среди мер "выживания" также ограничение индексации зарплат и остановка некоторых стратегических проектов.

В настоящее время также растет проблема задолженностей. Ведь в прошлом году металлурги взяли в банках 2,6 триллиона рублей на покрытие дефицитов. Однако проблемные кредиты в отрасли выросли до 600 миллиардов рублей.

Российская металлургия является одной из крупнейших отраслей промышленности, однако, по оценкам аналитиков, кризис в сфере может затянуться на годы. В ситуации, когда отрасль не будет получать господдержку, положение металлургов может сравниться с 2000-ми годами.

Напомним, в конце первого квартала 2026 года в России заявляли о якобы улучшении ситуации в металлургической отрасли. В то же время эксперты отмечают, что даже крупные металлургические предприятия могут закрываться из-за накопившихся проблем. К тому же приходят в упадок и другие сферы. Например, машиностроение, сельское хозяйство, угольная отрасль.