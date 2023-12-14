В НБУ объяснили, что будет с международной помощью Украине

Руководство Национального банка Украины ожидает, что в ближайшее время финансовая помощь от международных партнеров станет более стабильной. Ведь в конце 2023 года проявились риски по "ритмичности" поступлений.

Будет ли помощь

Глава НБУ Андрей Пышный объяснил, что сейчас Украине нужна ритмичность и достаточность финансовой помощи. По его словам, Украина в 2023 году достигла важных успехов и перешла к свободному обмену валюты. 24 Канал.

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Нацбанк ожидает, что ритмичность внешнего финансирования в скором времени возобновится. Это связано с успешным проведением второго пересмотра программы "Механизм расширенного финансирования", разработанной МВФ.

МВФ выступил в этой ситуации не только как кредитор, но и как определенная платформа, объединяющая и верифицирующая результаты деятельности правительства и НБУ,

– объясняет Андрей Пышный.

Такой результат был бы невозможен без заверения стран "Большой семерки" о продлении помощи.

Какой будет помощь в 2024 году

Согласно бюджету Украины на 2024 год, ожидается, что международная поддержка составит 43 миллиарда долларов. В частности, она предполагает 50 миллиардов евро, которые Европейский союз планирует предоставить Украине в виде кредита до 2027 года.

Кроме того, за 2023 год международные резервы Украины увеличились на 10,8 миллиарда долларов. Сейчас они составляют 38,8 млрд долларов. Украина пополняет эти резервы путем уменьшения количества беженцев, выезжающих за границу, партнерским кредитам и контроля движущегося за границу капитала.