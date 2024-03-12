За год сумма международных переводов в Украину уменьшилась на 1,4 миллиарда долларов

Всего в 2023 году украинцы получили из-за рубежа 11,6 миллиарда долларов, с основными отправителями средств из Америки, Израиля, Италии, Италии, Германии и Ирландии. Для сравнения, в 2022 году сумма переводов составила 13 миллиардов долларов.

По сравнению с прошлым годом, уменьшение объема поступлений стало довольно заметным. Деньги поступали различными методами, включая банковские и платежные системы, почтовые отправления, а также другие неофициальные каналы.

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Платежные системы, созданные в Украине и за ее пределами, сыграли значительную роль. Именно через них было перечислено 2,6 миллиарда долларов в 2023 году, что, к слову, на 17% меньше, чем в 2021 году. Средний размер одного перевода из-за рубежа составил 255 долларов.