Впервые за несколько месяцев: резервы НБУ продемонстрировали рост

По состоянию на 1 ноября 2026 года международные резервы Украины достигли отметки в 49 миллиардов долларов. Только за октябрь этот показатель вырос на 4,2%.

Что произошло с валютными резервами государства

Главным драйвером роста стала финансовая поддержка со стороны Европейского Союза и Всемирного банка, о чем сообщили в Национальном банке Украины.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2026 года, по предварительным данным, составили 49 075,8 миллиона долларов США,

– говорится в сообщении.

В частности, на валютные счета правительства поступило почти 3,7 миллиарда долларов.

Кроме того, Украина получила 4,6 миллиарда долларов от ЕС в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Правительство конвертировало их в гривну через Нацбанк, что автоматически пополнило общую казну международных резервов.

В то же время государство продолжает платить по долгам:

в октябре на обслуживание и погашение государственного долга было потрачено более 242 миллионов долларов;

а еще почти 253 миллиона долларов перечислили Международному валютному фонду.

Обратите внимание! Чтобы удержать курс гривны от резких колебаний, НБУ продал на межбанке более 6 миллиардов долларов.

Кроме того, в октябре в результате переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы увеличились на 204,4 миллиона долларов США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта,

– отметили в НБУ.

Напомним, что в сентябре международные резервы сократились. По состоянию на 1 октября они составляли 47 101,8 миллиона долларов США.

Также сокращение произошло в августе. По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины составляли 48,66 миллиарда долларов.