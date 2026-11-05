Що сталося з валютними запасами держави

Головним драйвером зростання стала фінансова підтримка від Європейського Союзу та Світового банку, про що повідомили у Національному банку України.

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Міжнародні резерви України станом на 01 листопада 2026 року за попередніми даними становили 49 075,8 мільйона доларів США– йдеться у повідомленні.

Зокрема, на валютні рахунки уряду надійшло майже 3,7 мільярда доларів.

Крім того, Україна отримала 4,6 мільярда доларів від ЄС у межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Уряд конвертував їх у гривню через Нацбанк, що автоматично поповнило загальну скарбничку міжнародних резервів.

Водночас держава продовжує платити за боргами:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

у жовтні на обслуговування та погашення державного боргу витратили понад 242 мільйони доларів;

а ще майже 253 мільйони доларів перерахували Міжнародному валютному фонду.

Зауважте! Щоб утримати курс гривні від різких коливань, НБУ продав на міжбанку понад 6 мільярдів доларів.

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Крім того, у жовтні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви збільшилися на 204,4 мільйона доларів США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяці майбутнього імпорту– зазначили в НБУ.

Нагадаємо, що у вересні міжнародні резерви зменшилися. Станом на 1 жовтня вони становили 47 101,8 мільйона доларів США.

Також скорочення відбулося у серпні. Станом на 1 вересня міжнародні резерви України становили 48,66 мільярда доларів.