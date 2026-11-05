Вперше за деілька месяців: резерви НБУ продемонстрували зростання

Резерви НБУ / Фото 24 Канал
Станом на 1 листопада 2026 року міжнародні резерви України сягнули позначки у 49 мільярдів доларів. Лише за жовтень цей показник зріс на 4,2%.
Що сталося з валютними запасами держави
Головним драйвером зростання стала фінансова підтримка від Європейського Союзу та Світового банку, про що повідомили у Національному банку України.
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Міжнародні резерви України станом на 01 листопада 2026 року за попередніми даними становили 49 075,8 мільйона доларів США
Зокрема, на валютні рахунки уряду надійшло майже 3,7 мільярда доларів.
Крім того, Україна отримала 4,6 мільярда доларів від ЄС у межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Уряд конвертував їх у гривню через Нацбанк, що автоматично поповнило загальну скарбничку міжнародних резервів.
Водночас держава продовжує платити за боргами:
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
- у жовтні на обслуговування та погашення державного боргу витратили понад 242 мільйони доларів;
- а ще майже 253 мільйони доларів перерахували Міжнародному валютному фонду.
Зауважте! Щоб утримати курс гривні від різких коливань, НБУ продав на міжбанку понад 6 мільярдів доларів.
Крім того, у жовтні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви збільшилися на 204,4 мільйона доларів США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяці майбутнього імпорту
Нагадаємо, що у вересні міжнародні резерви зменшилися. Станом на 1 жовтня вони становили 47 101,8 мільйона доларів США.
Також скорочення відбулося у серпні. Станом на 1 вересня міжнародні резерви України становили 48,66 мільярда доларів.
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