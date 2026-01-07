Исторический рекорд: международные резервы Украины взлетели до самого высокого уровня в 2025 году

В течение прошлого года международные резервы Украины увеличились более чем на 30%. По состоянию на 1 января 2026 года, по предварительным данным, они выросли до 57,3 миллиарда долларов.

Как выросли международные резервы?

Этот показатель стал самым высоким за всю историю независимой Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Национальный банк.

В НБУ объяснили рекордный рост объема международных резервов в 2025 году сочетанием трех факторов:

Первым стала мощная финансовая поддержка Украины международными партнерами, которая оказалась крупнейшей во времена полномасштабной войны;

Вторым – стабильная работа внутреннего долгового рынка, которой удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию фискальной и монетарной власти;

А третьим фактором была политика Нацбанка, которая включала комплекс инструментов процентной и валютно-курсовой политики, контроль за движением капитала и тому подобное. Она позволила тратить меньше, чем Украина получала, и нарастить "подушку безопасности" из международных резервов.

В 2026 году Украина рассчитывает получить более 45 млрд долл. США от международных партнеров. Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление, сохранения устойчивости валютного рынка,

– отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Какие международные резервы Украины были в декабре?

В декабре международные резервы Украины выросли на 4,6% по сравнению с ноябрем 2025 года. Увеличение объемов произошло прежде всего благодаря поступлениям от партнеров, которые превысили чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Валютные счета правительства в Нацбанке в декабре пополнились на 6 915,3 миллиона долларов. Средства получили:

через счета Всемирного банка – 3 912,5 миллиона долларов США;

от ЕС в рамках программы Ukraine Facility – 2 699,0 миллиона долларов;

от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – 303,8 миллиона долларов.

В целом правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в декабре 668,4 миллиона долларов.

В то же время НБУ продал на валютном рынке 4 702,1 миллиона долларов и выкупил в резервы 0,5 миллиона долларов. Таким образом, чистая продажа валюты составила 4 701,6 миллиона долларов – в 1,7 раза больше, чем в ноябре.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,9 месяца будущего импорта,

– отметили в НБУ.

Заметьте! В начале ноября показатели международных резервов Украины достигли 49,51 миллиарда долларов, в частности, благодаря внешней помощи, пишет НБУ.

