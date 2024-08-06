Международные резервы Украины в июле снизились: в чем причина

По состоянию на 1 августа международные резервы Украины составили 37,2 миллиарда долларов, а до этого снизились на 1,8% в июле. Это снижение объясняется валютными интервенциями НБУ для покрытия дефицита валюты.

Сколько валюты продал НБУ

Кроме того, сокращению резервов способствовало сглаживание курсовых колебаний и долговые выплаты в иностранной валюте.

Читайте также Изменения на рынке валют: неужели гривна обвалится

Частично эти расходы были компенсированы поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров. Чистая продажа валюты НБУ в июне составила 3 305 миллионов долларов.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 185 миллионов долларов.

Из них:

77 миллионов долларов – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

70,5 миллиона долларов – выплаты по государственным деривативам;

20,1 миллиона долларов – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

17,4 миллиона долларов – уплата другим международным кредиторам.

Сколько поступило на счета НБУ

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2 482,7 миллиона долларов, из которых: