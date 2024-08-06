Международные резервы Украины в июле снизились: в чем причина
Источник:НБУ
По состоянию на 1 августа международные резервы Украины составили 37,2 миллиарда долларов, а до этого снизились на 1,8% в июле. Это снижение объясняется валютными интервенциями НБУ для покрытия дефицита валюты.
Сколько валюты продал НБУ
Кроме того, сокращению резервов способствовало сглаживание курсовых колебаний и долговые выплаты в иностранной валюте.
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Частично эти расходы были компенсированы поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров. Чистая продажа валюты НБУ в июне составила 3 305 миллионов долларов.
На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 185 миллионов долларов.
Из них:
- 77 миллионов долларов – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 70,5 миллиона долларов – выплаты по государственным деривативам;
- 20,1 миллиона долларов – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 17,4 миллиона долларов – уплата другим международным кредиторам.
Сколько поступило на счета НБУ
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2 482,7 миллиона долларов, из которых:
- 2 197 миллионов долларов от Международного валютного фонда;
- 285,7 миллиона долларов от размещения валютных ОВГЗ.