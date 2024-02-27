Инновации в еврозоне: Европейский Совет запускает мгновенные платежи

Европейский Совет одобрил запуск мгновенных платежей в евро. Предусмотрено, что система будет осуществлять переводы в течение 10 секунд.

Быстрые переводы в евро

Европейский Совет принял регламент, который обеспечивает доступность мгновенных платежей в евро для всех стран. Эта система гарантирует перевод средств в евро в течение 10 секунд в любое время суток, независимо от местоположения.

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Ожидается, что этот шаг не только сделает мгновенные платежи в евро общедоступными. Но одновременно повысит доверие к банкам благодаря обязательству провайдеров проверять соответствие между IBAN и именем получателя, предоставленным плательщиком.

Что еще известно о новой услуге

Банкам необходимо представлять возможность осуществления и получения мгновенных платежей в евро с условием, что комиссия за эту услугу не превышает стандартные кредитные переводы.

Правила вступят в силу в два этапа, с коротким переходным периодом в еврозоне и длиннее в странах экономической зоны ЕС. Кроме того, правила быстрых переводов направлены на поддержку европейских платежных компаний в соревновании с американскими лидерами рынка, такими как Visa и Mastercard.

Новое регулирование ставит Европу в один ряд с другими частями мира, которые уже давно перешли на мгновенные платежи.

Эта инициатива появилась в контексте завершения создания Союза рынков капитала.