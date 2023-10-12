Министерство финансов страны-агрессорки оконфузилось в соцсетях. Ведомство выложило обращение с мемом и столкнулось со шквалом критики и требованиями "вернуть доллар по 60".

Минфин России обратился к жителям государства-террориста и был высмеян самим же россиянами из-за плохого экономического состояния. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.

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Российский минфин обратился к подписчикам своего телеграм-канала. Представители ведомства выложили мем с котиком и попросили пользователей дать им бусты для возможности выкладывать истории в соцсети Павла Дурова.

В Telegram недавно ввели бусты (boosts). Это голоса, которые при их достаточном количестве позволяют некоторым телеграм-каналам публиковать сторис (stories). Голосовать могут только пользователи с премиум-подпиской.

Россияне в ответ высмеяли минфин и посоветовали ведомству "забустить" экономику государства-террориста. Жители России в комментариях также начали жаловаться из-за плохого курса рубля. Одни требовали "доллар по 30", другие понимали, что такого курса никогда не будет, и просили сделать хотя бы "доллар по 70".

, обесценение российской валюты продолжается Сейчас один доллар США стоит примерно 97 рублей.

Были и те, кто просил "евро по 60", однако другие россияне усомнились в возможности вернуть даже такой курс для государства-террориста. Некоторые жители страны-агрессорки очевидно прозрели и заявили, что если Владимир Путин не будет руководить Россией, то буст будет не только у телеграм-канала минфина.

Пост российского минфина и реакции на него / Скриншоты из соцсетей

